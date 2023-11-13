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Эксперт по труду Ногайлиева сообщила о программе, позволяющей увеличить пенсию

1:31
Общество

C 1 января 2024 года в России будет запущена программа формирования долгосрочных накоплений с целью увеличения пенсии. Об этом сообщила ассистент кафедры трудового и социального права Санкт-Петербургского государственного университета Фатима Ногайлиева в интервью агентству "Прайм".

Эксперт по труду Ногайлиева сообщила о программе, позволяющей увеличить пенсию
Фото: Openverse by Бесплатный фотобанк is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

По ее словам, желающие участвовать в программе должны заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. В течение первого года участник самостоятельно оплачивает взносы, после чего государство присоединяется ко второму году. Софинансирование продолжается в течение трех лет.

Государство берет на себя обязательство софинансировать взносы граждан, если сумма составляет не менее 2 тысяч рублей, однако объемы зависят от дохода участника программы. Максимальная сумма, которую государство может добавить, составляет 36 тысяч рублей в год.

Пенсионные выплаты будут доступны мужчинам с 60 лет и женщинам с 55 лет. Эти выплаты могут быть срочными (на срок не менее 10 лет) или пожизненными.

В случае особых жизненных ситуаций, таких как оплата дорогостоящего лечения или потеря кормильца участника, граждане смогут использовать средства сбережений досрочно без расторжения договора.

Правопреемники умершего участника программы получат остаток средств на счете.

 

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С какими заявлениями нужно обращаться в Соц. фонд (ПФР), чтобы получить максимальный размер пенсии
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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