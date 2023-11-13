Таксист из Новосибирска выступил с песней о России на шоу Андрея Малахова

Житель Новосибирска Сергей Рудов поучаствовал в программе "Песни от всей души" на "России 1", ведущим которой является Андрей Малахов.

Фото: openverse.org by saaste is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Мужчина отметил, что появился на свет селе Новотырышкино. Затем его семья перебралась в областной центр. Сибиряк признался, что работает таксистом. Он приехал на телепередачу вместе с отцом Леонидом Рудовым, который рассказал о талантах сына. По словам мужчины, Сергей с трёх лет начал играть на музыкальных инструментах — сначала на гармошке, а потом на баяне.

Песня "Великой матери России", исполненная 34-летним сибиряком Сергеем Рудовым, впечатлила всех гостей и участников программы.

Помимо этого, отец таксиста исполнил композицию "Вот такие пироги".

Рудов уже не в первый раз появляется на российском телевидении. В 2022 году он был в числе участников передачи "Поле чудес".

Ранее стало известно, что несколько лет назад из студии Андрея Малахова выгнали известного музыкального критика Сергея Соседова.

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