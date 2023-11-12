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Врач Денисенко объяснила, как подготовить организм к магнитным бурям

1:09
Общество

Соблюдение нескольких простых правил может помочь справиться с негативными воздействиями магнитной бури, поделилась врач-диетолог Людмила Денисенко в ходе беседы с kp.ru.

Врач Денисенко объяснила, как подготовить организм к магнитным бурям
Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Эксперт пояснила, что важно разделять прием пищи на небольшие порции, чтобы избежать перегрузки желудка и предотвратить нарушения ритма сердца. Также рекомендуется исключить из рациона жирные и жареные продукты, чтобы предотвратить проблемы с желчным пузырем и поджелудочной железой.

По мнению врача, наилучшим вариантом будет переход на травяные чаи вместо крепкого кофе, что благотворно повлияет на нервную систему. Также полезно принимать витаминные комплексы. Для улучшения общего состояния рекомендуется увеличить потребление продуктов, богатых витаминами A, C и P, таких как болгарский перец, шиповник, черная смородина и другие.

Денисенко подчеркнула, что во время магнитных бурь следует воздерживаться от употребления алкоголя, а при бессоннице можно воспользоваться успокоительными каплями перед сном.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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