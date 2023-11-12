Обнаружен киноляп в художественном фильме "Титаник" режиссера Джеймса Кэмерона. Сцена с героем Леонардо Ди Каприо Джеком, прикованным к трубе, и попыткой Розы освободить его оказалась под прицелом внимательных зрителей.
На замедленной сцене видно, что на герое надеты брюки на подтяжках и рубашка. Однако, при освобождении Джека Розой, подтяжки как будто исчезают. Фанаты фильма предположили, что съемки этой сцены могли происходить в разные периоды времени.
Напомним, что "Титаник" стал классикой американского кинематографа, удостоенного 11 премий "Оскар", сообщает "Общественная служба новостей".
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