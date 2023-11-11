Марков заявил, что за Надеждина на выборах президента РФ будут голосовать умеренные противники СВО

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков считает, что выдвинувший свою кандидатуру на выборы президента РФ Борис Надеждин заберёт себе голоса тех, кто желает завершения СВО.

Фото: ВК-аккаунт Бориса Надеждина

О желании стать президентом России заявил пока только один кандидат — депутат Госдумы III созыва, президент Института региональных проектов и законодательств Борис Надеждин.

Марков уверен, что Надеждин получил одобрение на выдвижение своей кандидатуры от администрации президента. Политолог позитивно смотрит на выдвижение Надеждина.

"Он может взять голоса умеренных противников специальной военной операции. Тех, кто считает, что киевский режим — это дело, конечно, нехорошее, но война — дело ещё более нехорошее", — цитирует слова политического эксперта Telegram-канал "Ваши новости".

Марков назвал Надеждина договороспособным умеренным либералом. Он уверен, что его участие повысит легитимность выборного процесса.

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