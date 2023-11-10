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Находящемуся при смерти котику вручили икону в Нижнем Новгороде

1:14
Общество

Кот по имени Шанни, пострадавший от прокола прутом в Нижнем Новгороде, все еще находится в критическом состоянии. Врачи выражают уверенность в том, что у него есть шансы на выздоровление. Местная защитница животных Лара Саплина поделилась информацией о состоянии пострадавшего в своем Telegram-канале.

Находящемуся при смерти котику вручили икону в Нижнем Новгороде
Фото: openverse.org by strogoscope is licensed under CC BY 2.0

"Подал какие-то рефлексы жизни. Надежда есть, шансы есть, но все равно пока неутешительные. Малыш борется! Реально борется со смертью", — отметила жительница Нижнего Новгорода после общения с ветеринаром.

Перед визитом к Шанни Саплина посетила церковь, а затем направилась в ветеринарную клинику, где кот сейчас находится в реанимации. Там зоозащитница поместила рядом с животным небольшую икону Матроны в виде медальона, сообщает newsnn.ru.

По словам Саплиной, ей звонили из полиции. В настоящее время правоохранители изучают записи с камер и ищут владельца автомобиля, видеорегистратор которого, возможно, зафиксировал момент жестокого обращения с животным. Согласно одной из версий, причиной могло быть действие пенсионерки.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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