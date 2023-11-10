Психолог Дугенцова: дети, растущие без отца, имеют проблемы с самооценкой

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Ситуация, при которой дети растут без одного из родителей — не редкость. Как правило, "отсутствующим" оказывается отец: умерший или просто отсутствующий в жизни ребенка.

Фото: openverse by European Cyclists' Federation is licensed under CC BY 2.0.

Психолог Дарья Дугенцова утверждает, что "безотцовщина" имеет крайне негативное воздействие на психическое состояние ребенка. В своем интервью для Общественной Службы Новостей она раскрывает, с какими проблемами сталкиваются дети, лишенные отцовской фигуры.

"Как у девочек, так и у мальчиков, в первую очередь, страдает самооценка", — отмечает эксперт. "Дети нуждаются в двух родителях, которые обеспечивают воспитание, тепло, нежность, любовь и заботу. Отсутствие отца в жизни мальчика может привести к агрессивности и крикливости — ребенок просто не имеет образца для подражания. Может произойти и обратное — слишком 'женское' воспитание может сделать юношу менее мужественным. Кроме того, страдает дисциплина, так как традиционно отец отвечает за нее в семье."

Что касается девочек, они, по словам Дугенцовой, могут столкнуться с абьюзивными отношениями или начать часто менять партнеров в поисках понимания мужской любви.

"Из-за этого у них могут возникнуть ранние половые связи", — добавляет психолог. "Чтобы исправить негативные последствия, необходимо скорректировать самооценку ребенка. Для этого важно обратиться к детскому психологу, провести терапию. Также полезно для девочек и мальчиков участвовать в спортивных секциях, предпочтительно с мужским тренером, который может компенсировать отсутствие отцовской фигуры."

В этом важную роль могут сыграть и дядя или дедушка ребенка, добавляет психолог.

"Конечно, они не могут полностью заменить отца, но могут показать, как должен выглядеть и вести себя настоящий мужчина", — отмечает эксперт. "Самое главное — мама не должна говорить плохо об отце ребенка. Это может серьезно повлиять на самооценку как у мальчика, так и у девочки. Малыш на 50% идентифицирует себя с отцом, и если эта 'половина' будет подорвана, это сильно отразится на его самоуважении."

По словам психолога, из-за этого у детей могут возникнуть проблемы с принятием себя и половой ориентацией. "Девочки могут проявлять ненависть к противоположному полу, а у мальчиков может возникнуть антипатия к своему собственному полу. Это может привести к различным сексуальным проблемам в будущем".

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