Mercedes-Benz GLC за 11 млн рублей поступил в продажу в России

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Mercedes GLC с дизельным мотором поступил в продажу в России. Дилерские сети установили цену на полноприводный автомобиль в размере 11-11,4 млн рублей.

Фото: Wikipedia

На данный момент Mercedes GLC предлагается только двумя компаниями. Под капотом компактного кроссовера установлена силовая установка, способная генерировать отдачу в 197 "лошадей". Производитель использовал мягкую схему с электроприводом, способным работать при напряжении в 48 В.

Презентация Mercedes GLC состоялась прошлым летом. К тому моменту из-за санкций ввоз новинки был невозможен. Кроссовер сконструирован на базе C-класса W206. В Россию такие седаны завезти успели, но встречаются они крайне редко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.