Эксперт Дехтярь рассказала, как избежать мошенничества в сезон распродаж

2:06 Your browser does not support the audio element. Общество

В ноябре в России начался сезон распродаж. Обычно "черная пятница" проходит в период с 23 по 26 ноября. Однако некоторые продавцы начинают зазывать покупателей уже в первых числах ноября, а маркетплейсы предлагают выгодные товары на протяжении всего месяца.

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Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь рассказала о том, как избежать мошенничества в этот период.

"Во-первых, если вы не знаете цены на те товары, которые идут в реализацию, то совсем не значит, что вы видите в реальности снижение цен. Потому что продавец сначала накрутил две стоимости, а потом спустил немножко — в районе 50% от цены. Такое сейчас у нас сплошь и рядом. Это с одной стороны. С другой стороны, вполне понятно, что на тех сайтах, которые вы не знаете, но которые вам активно присылают свои предложения приобрести те или иные вещи или товары, или технику, то не стоит вкладывать туда, вносить данные своих карт, чтобы просто избежать каких бы то ни было проблем" — рассказала Дехтярь.

Она отметила, что в настоящее время мошенники имеют хорошую IT-подготовку, потому пользователям стоит обращаться к тем маркетплейсам, которыми они пользуются обычно.

Эксперт привела пример одного из распространенных способов обмана. После того, как жертва соглашается приобрести товар, мошенник направляет информацию о том, что произошла путаница, тогда банк не понимает, требуется ли снятие средств.

"Вместо того, чтобы получить деньги, люди подтверждают снятие денежных средств. И после этого клиенты связываются с продавцом и выясняют, на каком основании у меня деньги сняли, когда я продавец, а не покупатель. "А мы причем тут? Вы что-то не то сделали". Поэтому речь идет о том, что сегодня каждый потребитель должен быть бдителен" — рассказала Дехтярь.

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