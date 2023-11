Your browser does not support the audio element.

Суть этой новой схемы состоит в том, что мошенники звонят или отправляют сообщения людям, выдавая себя за покупателей, которые хотят приобрести тот или иной товар. При оплате мошенники просят данные банковской карты и сообщают о возникших проблемах с вашим счетом или с вашими финансовыми транзакциями.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.