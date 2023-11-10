Суть этой новой схемы состоит в том, что мошенники звонят или отправляют сообщения людям, выдавая себя за покупателей, которые хотят приобрести тот или иной товар. При оплате мошенники просят данные банковской карты и сообщают о возникших проблемах с вашим счетом или с вашими финансовыми транзакциями.
Они могут предложить вам помощь в "разрешении" проблемы, предлагая им доверие и предоставление персональной информации, такой как номер кредитной карты, пин-коды, пароли, данные паспорта и другие конфиденциальные сведения.
"Настоящие сотрудники банков и служб безопасности никогда не будут просить у вас такую информацию по телефону или через сообщения. Они уже имеют все необходимые данные и никогда не будут проводить операции с вашим счетом или картой без вашего присутствия и подтверждения в банковских отделениях" - рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
Не стоит также доверять никакой информации, которую вы получаете "из внешних источников" и не предоставляйте личные данные мошенникам. В случае выявления мошенничества немедленно свяжитесь со службой поддержки вашего банка или организации, от имени которой звонили или сообщали.
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