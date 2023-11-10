Молдавский бизнесмен признался в нанесении звезд Давида на дома в Париже

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Молдавский бизнесмен Анатолий Призенко в эфире телеканала BFMTV заявил, что наносил изображения звезды Давида на дома в Париже и его пригородах. Об этом сообщают РИА Новости.

Бизнесмен утверждает, что акция была организована в поддержку евреев, которые жили во Франции и за рубежом, но, по словам Призенко, она не имеет "никакого отношения к тому, что происходит в настоящее время".

Бизнесмен удивился тому, что политики и СМИ во Франции интерпретировали это как акт антисемитизма. Призенко утверждает, что не думал напугать французов этими "простыми символами".

Также он отметил, что акция проводилась вместе с европейским еврейским сообществом "Щит Давида". Тем не менее, BFMTV к настоящему времени не смогли подтвердить существование данной организации.

Ранее Ouest-France сообщала о двух нелегалах из Молдавии, которые были задержаны в Париже по подозрению в нанесении изображений звезд Давида на стену.

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