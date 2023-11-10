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СМИ: клопы доползли из Европы до Азии

1:22
Общество

В метро Гонконга пришлось провести дезинсекцию после обнаружения там постельных клопов. Кровососы были замечены в поездах линии, следующей в международный аэропорт мегаполиса.

СМИ: клопы доползли из Европы до Азии
Фото: wikimedia.org by Katya from Moscow, Russia is licensed under CC BY-SA 2.0

Сообщение распространило издание South China Morning Post со ссылкой на социальные сети города. На фотографии отчетливо виден клоп, занимающей место на изголовье сиденья в одном из вагонов аэропорт-экспресса.

По фото специалисты с уверенностью опознали вид Cimex lectularius, или постельный клоп. Оператор метро, компания MTR немедленно отправила весь состав в депо на дезинсекцию. При этом в ходе работ ни одно насекомое в вагонах обнаружено не было.

Тем не менее, оператор обязался проводить дезинсекцию еженедельно, и не только в аэропорт-экспрессе, но и на других линиях. Кроме того, за дело взялись законодатели, которые призвали правительство проводить регулярные проверки всех общественных мест, включая транспорт и багаж.

Между тем независимые эксперты-энтомологи считают проблему раздутой. Ажиотаж начался после якобы нашествия на Францию постельных клопов, после чего в республике был создан специальный фонд в размере 5 млн евро для борьбы с постельными клопами.

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Автор Зоя Юдина
Зоя Юдина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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