Глава СК РФ Бастрыкин взял под контроль конфликт с мигрантами в Самарской области

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход уголовного дела, открытого по факту конфликта в магазине в Сызрани, участниками которого стали местная жительница и мигранты.

Фото: "migrant workers" by Rex Pe is licensed under CC BY 2.0.

Конфликт произошёл в декабре 2022 года. Тогда мигрантка, работающая продавщицей в одной из магазинов Сызрани, нагрубила покупательнице, которая пришла за покупками с пожилой матерью. Посетительница попыталась снять оскорбления в их адрес на телефон, чем вызвала взрыв агрессии продавщицы. Сотрудница торговой точки выбила телефон из рук клиентки, вытащила её за волосы из магазина, и в завершение распылила ей в лицо газовый баллончик.

В потасовке участвовал и муж продавщицы, тоже мигрант. Он осыпал покупательниц нецензурной бранью и, вытащив пистолет, угрожал им убийством. После этого иностранец подрался с супругом одной из посетительниц, а также сотрудником охраны магазина.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУСК по Самарской области … принять все предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела для дальнейшего расследования", — заявили в ведомстве.

В СК РФ добавили, что Бастрыкин поручил подготовить ему доклад о продвижении указанного дела.

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