Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Астролог Сохолтуева рассказала, какие цвета приносят удачу каждому знаку зодиака
В Киеве высказались об окончании конфликта на Украине
Врачи назвали 3 вида секса, которые обязаны практиковать семейные пары
Марков о выдвижении Путина на выборы президента: выдвинут от партии 17 декабря
Юрист Гусятников предупредил о риске подозрительных операций
Песков: Киев ведёт террористическую деятельность против российских военкоров
Депутат Бессараб: Нужно рассмотреть инициативу выдачи жилья многодетным
Звезда "Папиных дочек" Карпович показала свою маленькую дочь
Коломойский* сидит: на Украине суд отказал миллиардеру в освобождении

Мастер маникюра Соколовская рассказала, что приводит к деформации ногтя

2:11
Общество

Часто с целью экономии женщины предпочитают отказаться от салонного маникюра, предпочитая проводить процедуры дома. Однако выяснилось, что в этом подходе есть значительные риски. Как рассказала мастер маникюра и педикюра Юлия Соколовская, такие эксперименты могут привести к серьезным последствиям.

Мастер маникюра Соколовская рассказала, что приводит к деформации ногтя
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Assistbotmedia is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Основная проблема, по ее мнению, связана с обработкой инструментов.

"При игнорировании правил стерилизации женщины подвергают себя риску заражения гепатитом, грибковыми инфекциями, а в редких случаях даже ВИЧ. Однако, если у инструментов есть только один владелец, эти риски существенно уменьшаются", — подчеркнула специалист в разговоре с представителем интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Помимо заболеваний, передающихся через загрязненные инструменты, существует вероятность повредить ногти при так называемом "самоманикюре", так как отсутствует опыт и знание, добавила Соколовская.

"Если это аппаратная обработка, существует высокий риск повреждения ногтевой пластины, что может привести к повреждению матрикса, ответственного за рост ногтя. Это, в свою очередь, может привести к деформации ногтя в будущем", — пояснила Соколовская.

По мнению эксперта, даже домашние инструменты желательно обрабатывать. Конечно, не каждый готов покупать специальные устройства для стерилизации, такие как сухожары.

"Но можно ограничиться дезинфицирующим раствором и, например, использовать духовой шкаф с конвекцией. Сначала инструмент следует погрузить в раствор, разведенный согласно инструкции, затем промыть щеточкой под проточной водой. После этого тщательно высушить и поместить в крафт-пакет, который следует отправить в духовку на час при температуре 180 градусов. Таким образом, домашний маникюр станет гораздо безопаснее", — посоветовала мастер.

Еще один вариант — договориться с мастерами своего города, у которых есть сухожар, чтобы после дезинфекции относить инструмент на стерилизацию к ним, добавила Соколовская.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Одним манёвром: в "Днь Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ

Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.

В "Днь Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ, рассказал украинский штурмовик
Биохимики назвали группу крови глупых людей
Ученые назвали группу крови самых глупых людей
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Учёные подтвердили подлинность мумий инопланетян из Перу
Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин Руководство СВО имеет большие планы на Одессу Любовь Степушова На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Джигурда представил всем свою дочь на каблуках
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Последние материалы
В Подмосковье мать школьницы ударила учительницу после замечания ее дочери
Врач-эндокринолог назвала ошибки при снижении веса: не от жировой ткани избавляемся, а теряем мышечную
Депутат Свинцов: у РФ есть технические возможности для блокировки VPN-сервисов
В Госдуме обсудят новый законопроект о внедрении уголовного наказания для добровольцев
Терапевт Хухрев назвал признаки камней в почках: рвота и боль в пояснице
Путин назначил нового посла РФ в Пакистане
Альтернатива мясу: диетолог назвал инновационный продукт
Орбан назвал виновных в срыве переговоров между Россией и Украиной
Планировавшего перейти на сторону ВСУ краснодарца осудили на шесть лет колонии
В Мытищах стадо диких кабанов стало свободно гулять по улицам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников