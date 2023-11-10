Мастер маникюра Соколовская рассказала, что приводит к деформации ногтя

2:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Часто с целью экономии женщины предпочитают отказаться от салонного маникюра, предпочитая проводить процедуры дома. Однако выяснилось, что в этом подходе есть значительные риски. Как рассказала мастер маникюра и педикюра Юлия Соколовская, такие эксперименты могут привести к серьезным последствиям.

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Основная проблема, по ее мнению, связана с обработкой инструментов.

"При игнорировании правил стерилизации женщины подвергают себя риску заражения гепатитом, грибковыми инфекциями, а в редких случаях даже ВИЧ. Однако, если у инструментов есть только один владелец, эти риски существенно уменьшаются", — подчеркнула специалист в разговоре с представителем интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Помимо заболеваний, передающихся через загрязненные инструменты, существует вероятность повредить ногти при так называемом "самоманикюре", так как отсутствует опыт и знание, добавила Соколовская.

"Если это аппаратная обработка, существует высокий риск повреждения ногтевой пластины, что может привести к повреждению матрикса, ответственного за рост ногтя. Это, в свою очередь, может привести к деформации ногтя в будущем", — пояснила Соколовская.

По мнению эксперта, даже домашние инструменты желательно обрабатывать. Конечно, не каждый готов покупать специальные устройства для стерилизации, такие как сухожары.

"Но можно ограничиться дезинфицирующим раствором и, например, использовать духовой шкаф с конвекцией. Сначала инструмент следует погрузить в раствор, разведенный согласно инструкции, затем промыть щеточкой под проточной водой. После этого тщательно высушить и поместить в крафт-пакет, который следует отправить в духовку на час при температуре 180 градусов. Таким образом, домашний маникюр станет гораздо безопаснее", — посоветовала мастер.

Еще один вариант — договориться с мастерами своего города, у которых есть сухожар, чтобы после дезинфекции относить инструмент на стерилизацию к ним, добавила Соколовская.

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