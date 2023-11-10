Сокращение численности населения США уже легко прогнозируемо

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Как считают специалисты бюро переписи США, население Америки будет неумолимо сокращаться. Первые "звоночки" эксперты прогнозируют к 2080 году — в это время численность достигнет пика, затем замрёт, а к 2100 году начнёт ощутимо падать.

Фото: eer.ru

Ожидаемые цифры таковы: максимальное количество людей составит 370 млн человек, тогда как уже к началу следующего века численность будет равняться 333 млн. Такие данные со ссылкой на ведомство опубликовало издание The Wall Street Journal.

Авторы статьи также подчеркнули, что похожее сокращение было лишь в 1918 году. Тогда на это были объективные причины: Первая мировая война и вспышка испанского гриппа.

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