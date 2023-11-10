Родители детей-инвалидов обеспокоены снижением компенсаций на коляски и протезы

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Неприятные последствия для родителей детей-инвалидов принесло нововведение Минтруда. Решение, вступившее в силу 27 октября 2023 года, повлекло за собой снижение компенсаций за самостоятельно купленные средства реабилитации. С жалобами в правительство обратились уже две общественные организации. Проблемой стали расчеты компенсации — теперь за основу используют усреднённую стоимость по федеральному округу, а не по региону.

Фото: https://detektor.fm

— Это напугало и запутало родителей детей-инвалидов во всех регионах, — поделилась председатель совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Елена Клочко.

Перечень средств реабилитации, за которые положены компенсации, довольно обширен, и каждая вещь буквально необходима для помощи ребенку-инвалиду в зависимости от заболевания. В списке есть и сложные технические конструкции, и расходные материалы, такие как подгузники, и специальная обувь.

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