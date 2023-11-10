Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прилучного суд обязал заплатить экс-супруге Муцениеце 26,5 тысяч рублей
ФСБ в Москве арестовала россиянина по делу о госизмене
Forbes: ВСУ останутся без танков, если не научатся ими пользоваться
ВТБ: аферисты обманывают россиян через сервисы объявлений
Скорое будущее дронов "Ланцет": операторы больше будут не нужны
Bloomberg сообщил о приходе "новой элиты" на место ушедших из России компаний
В США зафиксировали рост поддержки Трампа
Советник главы ДНР Гагин: армия Украины бежит из-под Донецка
Отечественное вино завоевало популярность на внутреннем рынке

Родители детей-инвалидов обеспокоены снижением компенсаций на коляски и протезы

1:05
Общество

Неприятные последствия для родителей детей-инвалидов принесло нововведение Минтруда. Решение, вступившее в силу 27 октября 2023 года, повлекло за собой снижение компенсаций за самостоятельно купленные средства реабилитации. С жалобами в правительство обратились уже две общественные организации. Проблемой стали расчеты компенсации — теперь за основу используют усреднённую стоимость по федеральному округу, а не по региону.

Родители детей-инвалидов обеспокоены снижением компенсаций на коляски и протезы
Фото: https://detektor.fm

— Это напугало и запутало родителей детей-инвалидов во всех регионах, — поделилась председатель совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Елена Клочко.

Перечень средств реабилитации, за которые положены компенсации, довольно обширен, и каждая вещь буквально необходима для помощи ребенку-инвалиду в зависимости от заболевания. В списке есть и сложные технические конструкции, и расходные материалы, такие как подгузники, и специальная обувь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Родители детей-инвалидов будут получать жилье по новым правилам
Автор Мария Умыскова
Мария Умыскова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Одним манёвром: в "Днь Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ

Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.

В "Днь Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ, рассказал украинский штурмовик
Биохимики назвали группу крови глупых людей
Ученые назвали группу крови самых глупых людей
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Учёные подтвердили подлинность мумий инопланетян из Перу
Руководство СВО имеет большие планы на Одессу Любовь Степушова Борис Бурков: мириться надо Киеву, ЕС и США - РФ нужно побеждать Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Джигурда представил всем свою дочь на каблуках
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Последние материалы
Кофе "Чибо" остается в чашках россиян под новым именем
В школах Байконура не будут учить казахский язык
Родители детей-инвалидов обеспокоены снижением компенсаций на коляски и протезы
Госдеп: Украина и Израиль одинаково важны для США
Символика и использование для медитации: интригующие факты и история Таро
Вашингтон хочет уничтожить "Арктик СПГ-2" вслед за "Северными потоками"
Названа дата "Прямой линии" с Путиным
Бороться с гололёдом в России теперь будут по ГОСТу
В Хабаровском крае российский тренер домогался маленьких учениц
Импорт автомобилей через Владивосток начал восстанавливаться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников