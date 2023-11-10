Bloomberg News и Morning Consult провели социологическое исследование на тему проблем с Мексикой и Украиной. Опрошенные должны были указать, что именно для них является более важным: укрепление границ с Мексикой или военная помощь Украине. Результаты оказались не в пользу последнего пункта.
Количество тех, кто одобрил финансирование Украины, составило 58%. Чуть больше американцев волнуется за Израиль — помощь государству согласилось оказать чуть более 60% опрошенных. Однако наибольшее количество (68%) больше озабочено усилением пограничного контроля на территории рядом с Мексикой.
Ранее на южных границах в США был демонтирован забор. Причиной назвали "бесчеловечность" подобного ограждения.
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