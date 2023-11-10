Долларовых миллиардеров на Украине стало в разы меньше

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Только два долларовых миллиардера смогли сохранить уровень состояния за последние годы. Из девяти человек их осталось только двое. Как говорят эксперты, такого падения количества обеспеченных людей не было с 2006 года.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Из числа тех, кого не коснулись убытки — Ринат Ахметов, который под статусом главы холдинговой компании СКМ сохранил состояние около 6,59 млрд долларов, а также Виктор Пинчук, правда, в его случае цифра выглядит намного скромнее — всего 1,72 млрд.

Петр и Алексей Порошенко сменили статус на миллионеров — в их распоряжении 954 млн долларов после того, как убытки Roshen составили 37%.

Ранее издание рассказывало о том, как миллиардер Фридман оказался в России.

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