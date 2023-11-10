Только два долларовых миллиардера смогли сохранить уровень состояния за последние годы. Из девяти человек их осталось только двое. Как говорят эксперты, такого падения количества обеспеченных людей не было с 2006 года.
Из числа тех, кого не коснулись убытки — Ринат Ахметов, который под статусом главы холдинговой компании СКМ сохранил состояние около 6,59 млрд долларов, а также Виктор Пинчук, правда, в его случае цифра выглядит намного скромнее — всего 1,72 млрд.
Петр и Алексей Порошенко сменили статус на миллионеров — в их распоряжении 954 млн долларов после того, как убытки Roshen составили 37%.
Ранее издание рассказывало о том, как миллиардер Фридман оказался в России.
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