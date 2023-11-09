Психолог рассказала, почему некоторые люди никогда не извиняются: низкая самооценка

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Психолог Ольга Романив объяснила, что мешает человеку попросить прощения.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт рассказала, что многие люди испытывают проблемы с признаниями своей неправоты.

Ранее психолог Кристина Саламатова посоветовала не сравнивать себя с другими людьми.

Романив отметила, что признать собственные ошибки могут только уверенные в себе люди с высокой самооценкой.

"Чтобы признать ошибки, нужно иметь адекватную самооценку и чувство собственного достоинства", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Неуверенные в себе люди, по словам Романив, считают, что, если попросят прощения, то потеряют лицо.

Психолог не исключила, что у таких людей были детские травмы, так как родители заставляли их часто просить прощения в детстве.

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