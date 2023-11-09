Психолог Ольга Романив объяснила, что мешает человеку попросить прощения.
Эксперт рассказала, что многие люди испытывают проблемы с признаниями своей неправоты.
Ранее психолог Кристина Саламатова посоветовала не сравнивать себя с другими людьми.
Романив отметила, что признать собственные ошибки могут только уверенные в себе люди с высокой самооценкой.
"Чтобы признать ошибки, нужно иметь адекватную самооценку и чувство собственного достоинства", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Неуверенные в себе люди, по словам Романив, считают, что, если попросят прощения, то потеряют лицо.
Психолог не исключила, что у таких людей были детские травмы, так как родители заставляли их часто просить прощения в детстве.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
О том, какие продукты способны снизить либидо здорового человека, рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант Алексей Кабанов.