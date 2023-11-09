В Британии врачи диагностировали редкий рак по изменившемуся смеху

2:18 Your browser does not support the audio element. Общество

18-летняя Мэдди Эллеби обратила внимание, что после пройденной простуды ее смех претерпел изменения: по ее мнению, он стал напоминать крик чайки. К тому же у нее начался кашель, с которым не справлялись ни таблетки, ни ингалятор. В конечном итоге оказалось, что ее состояние гораздо серьезнее сезонного гриппа. Девушка боролась с неприятными симптомами в течение двух лет, но они не исчезали. К тому же, помимо странного смеха и кашля, у нее онемела рука, а на ключице появилась странная шишка.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Решив разобраться в происходящем, Мэдди решила провести собственное исследование в интернете и наткнулась на статью о лимфоме Ходжкина. Это редкий вид рака лимфатической системы, среди симптомов которого указывается наличие опухоли в области шеи, под мышками или в паху. Обычно такие образования не вызывают дискомфорта.

Когда Мэдди первым делом поделилась своими подозрениями с близкими, ей не поверили. Однако, обратившись в больницу, после тщательного обследования ей подтвердили диагноз лимфомы Ходжкина. В ее случае действительно удалось выявить болезнь на ранней стадии, на которой этот вид рака успешно лечится.

Не смотря на успешный первый курс химиотерапии, через год болезнь вернулась. Опухоль появилась на ключице, но уже с другой стороны. Повторный курс химии помог студентке победить заболевание, как сообщило издание Daily Mail. В свой 18-й день рождения она заказала торт с надписью: "Рак, проваливай".

Рак часто не проявляет себя долгое время, и его ранние симптомы можно перепутать с другими заболеваниями. Те, кто опасается упустить момент, могут воспользоваться скринингом - методом обследования, который помогает выявить риск заболевания среди внешне здоровых людей или выявить определенные заболевания.

Стратегия скрининга не подходит для всех видов рака. Например, опухоли головного мозга таким образом не выявляются. Однако есть виды опухолей, которые успешно поддаются скринингу. Подробнее об этом можно узнать здесь.



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