Daily Mail: Женщины рассказали о плюсах и минусах орального секса

Сексолог Трейси Кокс провела исследование среди женщин, чтобы выяснить, что вызывает у них положительные или отрицательные эмоции в отношении орального секса. Об этом сообщает Daily Mail.
Оказалось, что основным недостатком в оральном сексе для женщин считается излишняя настойчивость мужчин и их игнорирование правил гигиены.
"Когда я была подростком, у меня был ужасный опыт, когда от парня действительно плохо пахло. Это оттолкнуло меня", — поделилась одна из участниц опроса.
Другие женщины также отметили неприятные физические ощущения во время акта.
"Если это продолжается более пяти минут, это перестает быть весело. Кажется, что время идет в шесть раз медленнее. У меня болит челюсть, и это быстро надоедает", — цитирует издание слова участницы опроса.
С другой стороны, положительными моментами орального секса для женщин являются возможность приносить удовольствие партнеру и ощущение контроля над мужчиной.
"Мне нравится заниматься оральным сексом, потому что в тот момент парень становится таким, каким я хочу его видеть, и он полностью подчиняется моей воле", — рассказала еще одна участница опроса.
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