Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пояснила, что имела в виду, когда предложила создать в России министерство счастья.
По словам политика, это предложение не было серьёзным, и было сделано ею в шутку.
"Я пошутила. Я поняла, что у журналистов и у сайтов плохо с чувством юмора", — сказала Матвиенко журналистам.
При этом председатель Совфеда отметила, что при всей своей несерьёзности эта идея ей нравится, хотя её предложения и звучало как метафора.
Создать министерство счастья в РФ Матвиенко предложила на форуме "Знание. Первые".
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