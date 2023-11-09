Спикер Совфеда Матвиенко уточнила информацию насчет "министерства счастья": "Я пошутила"

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пояснила, что имела в виду, когда предложила создать в России министерство счастья.

Фото: wikimedia.org by Администрация Президента России is licensed under CC BY 4.0

По словам политика, это предложение не было серьёзным, и было сделано ею в шутку.

"Я пошутила. Я поняла, что у журналистов и у сайтов плохо с чувством юмора", — сказала Матвиенко журналистам.

При этом председатель Совфеда отметила, что при всей своей несерьёзности эта идея ей нравится, хотя её предложения и звучало как метафора.

Создать министерство счастья в РФ Матвиенко предложила на форуме "Знание. Первые".

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