В Можайске администратора осудили за "мертвую душу" в бюджетной организации

5:54 Your browser does not support the audio element. Общество

В Можайском городском суде рассматривалось дело о фиктивном трудоустройстве в Можайском муниципальном бюджетном учреждении "Комплексная спортивная школа".

Фото: Нейросеть Шедеврум

Перед судом предстала бывшая сотрудница этой организации Светлана Козенюк, обвиняемая в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества через обман, используя свое служебное положение, сообщает "Вести Подмосковья".

Суд установил, что 1 апреля 2022 года Козенюк была принята на работу в ММБУ "КСШ" на полставки в должности "юрисконсульт". Ей было поручено вести учет персонала, согласовывать найм персонала, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, обеспечивать законность работы учреждения и решать правовые вопросы, согласно должностной инструкции. Примерно в это же время у Козенюк зародилась идея незаконно трудоустроить сотрудника, который фактически не работал бы, но получал бы зарплату. Полученные средства Козенюк планировала использовать для себя. По итогам, этот незаконный план был осуществлен.

Светлана нашла подходящего сотрудника, им оказалась Елена Соловьева. Ранее они работали вместе в военкомате города Можайска и поддерживали дружеские отношения. Козенюк предложила Елене работу, где та не должна была фактически трудиться, а все обязанности выполнялись бы за нее, и зарплата оставалась у Козенюк. Елена согласилась и передала Козенюк необходимые документы для оформления трудоустройства и свою банковскую карту. Затем, используя свое служебное положение, Козенюк самостоятельно создала приказ и трудовой договор от 1 апреля 2022 года о приеме Соловьевой на должность специалиста по кадрам ММБУ "КСШ". График работы был 5/2, 6 часовой рабочий день, а оклад составлял 9 380 рублей. Кроме того, Козенюк дезинформировала директора учреждения, утверждая, что Елена будет работать удаленно. Елену приняли на работу, а приказ отправили в МУ "Централизованную бухгалтерию Можайского городского округа" для начисления зарплаты.

Все трудовые обязанности, как было обещано, Козенюк выполняла самостоятельно. Она вела учет рабочего времени сотрудников и передавала данные для начисления зарплаты бухгалтерии Можайского округа. С 1 апреля по 1 июля 2022 года Светлана использовала банковскую карту Елены и распоряжалась ее зарплатой по своему усмотрению. Это привело к имущественному ущербу в размере 37 897 рублей для администрации Можайского городского округа. На судебном заседании Светлана признала свою вину и выразила готовность возместить ущерб, но она отказалась давать показания. Преступную деятельность Козенюк удалось выявить только 1 июля 2022 года, когда администрация Можайского округа опубликовала постановление о реорганизации "Комплексной спортивной школы". Тогда Елену назначили на должность дежурного администратора отдела плавательных бассейнов МУ ДС "Багратион". По словам Козенюк, никто из сотрудников и руководителей учреждения не знал, что Елена на самом деле не работает, и Светлана прикрывала это "дистанционной занятостью".

В ходе предварительного расследования Елена Соловьева также рассказала, что знала о намерениях своей подруги, передала ей банковскую карту и иногда переводила деньги с нее Светлане. Однако она утверждала, что не подписывала никаких документов о трудоустройстве и не снимала деньги с карты. В итоге суд признал Светлану Козенюк виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 частью 3 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения") и назначил наказание в виде условного лишения свободы на 1 год с испытательным сроком на 1 год. Приговор еще не вступил в законную силу.

Руководитель фракции ЛДПР в Московской областной думе Кирилл Жигарев подчеркнул в беседе с изданием "Можайск медиа", что такие случаи должны находиться под особым надзором. Для этого существуют контролирующие органы, такие как прокуратура и контрольно-счетные палаты, как муниципальные, так и областные.

"Даже в частных организациях такое недопустимо, но здесь речь идет о бюджетных средствах — о средствах муниципалитета. Необходимо в первую очередь отделам кадров бюджетных организаций следить за такими ситуациями. На работу должны быть устроены только те, кто действительно выполняет свои обязанности. Если есть фактически бездействующие сотрудники, и это не влияет на работу организации, то, возможно, стоит рассмотреть сокращение таких должностей и экономию бюджетных средств", — считает Жигарев.

Депутат также отметил, что в регионе уже проводятся работы по оптимизации, в рамках которой анализируются штаты государственных и муниципальных служащих. "Коллеги из администраций должны обратить внимание на этот вопрос, проанализировать штатное расписание и выявить подобные случаи. Главное, что следует вынести из этой ситуации, если в организации есть 'мертвые души', и при этом это никак не влияет на работу, то такие должности следует ликвидировать и использовать бюджетные средства более эффективно", заключил Кирилл Жигарев.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.