Мама онкобольной девочки рассказала о встрече с Владимиром Путиным

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Мать маленькой девочки из Невьянска, столкнувшейся с онкологическим заболеванием, поделилась впечатлениями от встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и рассказала о подарке, который им был вручен.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

Недавно, в преддверии важной операции, которая ожидала 8-летнюю девочку по имени Ева, в больницу пришел Владимир Путин. Операция была запланирована на 10 ноября, и мать Евы, Евгения, рассказала о встрече с Президентом.

Евгения подчеркнула, что они совсем не ожидали визита Президента, поэтому ее дочь была изначально застенчива. Однако, когда Ева получила от него подарок, ее настроение изменилось, и она весело отреагировала. Визит Владимира Путина в больницу в целом помог семье временно забыть о грядущей операции и более светлых моментах.

Евгения также отметила, что в больнице обеспечены хорошие условия, и врачи заботятся о девочке с должным вниманием. Именно поэтому у Евы не возникло потребности просить Президента о какой-либо дополнительной помощи. Диагноз рака был поставлен после жалоб девочки на боли в ухе, хотя изначально медики думали о случайном отите, сообщает tagilcity.ru.

Евгения сама работает учителем математики в Невьянске, и вместе с мужем они воспитывают троих детей.

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