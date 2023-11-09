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Ученые рассказали, как завещать свое тело науке после смерти

1:51
Общество

Оказывается, для передачи частей тела, особенно здоровых органов после смерти, не требуется специального разрешения. Однако, когда речь идет о завещании тела для научных исследований, необходимо предпринять определенные шаги еще при жизни.

Ученые рассказали, как завещать свое тело науке после смерти
Фото: openverse.org by liverpoolhls is licensed under CC BY-SA 2.0.

Изначально для завещания своего тела нужно найти медицинское учреждение, которому оно может пригодиться для исследований. В большинстве случаев медицинские институты проявляют интерес к человеческим органам. Там часто требуются настоящие скелеты и отдельные органы, а в некоторых случаях даже полностью забальзамированные тела.

Научно-исследовательским центрам более ценны тела с необычными медицинскими случаями. В таких ситуациях человеку, вероятно, будут предложены возможности завещания своего тела науке еще при жизни. Также больницам может потребоваться человеческий организм, чтобы хирурги могли совершенствовать свои навыки, сообщает "Главный региональный".

После выполнения указанных выше шагов необходимо обратиться к нотариусу и составить завещание. Также важно предоставить юристам и медикам контактные данные друг друга, чтобы обеспечить оперативное взаимодействие. Для правильного оформления завещания требуются нотариальное удостоверение, свидетельство о смерти, заключение судебно-медицинского эксперта и акт передачи тела от медицинского учреждения.

Однако стоит помнить, что не каждое тело можно завещать науке. Медицинские учреждения не интересуются телами людей, страдающих от ВИЧ, COVID-19, туберкулеза и других опасных инфекций. Также не подходят человеческие тела, которые сильно разлагаются из-за внешних факторов в момент смерти.

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ЧТО БУДЕТ, если ВЫ ЗАВЕЩАЕТЕ Свое ТЕЛО Науке?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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