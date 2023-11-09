Mash: чай в России станет дороже на 15-20%

В 2024 году цены на чай в России могут вырасти на 15-20% из-за повышения цены на контейнерные перевозки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Поставки товаров будут осуществляться в том же объеме. Также одна из причин подорожания чая — нестабильность курса рубля. От него зависят как стоимость оборудования, так и цены сырья.
Также известно, что спрос на иван-чай в России увеличился на 200% относительно 2022 года. Из-за этого он стал дефицитным товаром в стране.
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