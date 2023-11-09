Блогер "Кто тут папа" Антон Дудков насильно удерживал курьера, привёзшего "палёный" товар

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Блогер-миллионик "Кто тут папа" Антон Дудков не выпускал из квартиры курьера за то, что тот ему привёз поддельный товар.

Фото: ВК-аккаунт Антона Дудкова

Как сообщает Telegram-канал Baza Дудков заказал в интернете сумку за полмиллиона рублей. Когда ему доставили товар, он убедился, что ему привезли подделку. Он не стал мириться с "палёным" товаром, поэтому решил насильно удерживать курьера до приезда полиции.

20-летний курьер заверил, что не имеет никакого отношения к сделке и не может вернуть заплаченную сумму, так как в его задачу входит только доставка товара.

Ранее сообщалось, что молодой блогер прибыл на встречу с незнакомцем и лишился айфона.

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