В Совфеде предложили давать квартиру семьям, у которых рождается третий ребёнок

Российским семьям, в которых рождается третий ребёнок, нужно давать квартиру или закрывать им ипотеку. Такую идею озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: "Новостройка по реновации в 1-м Пехотном переулке, д. 2 (сентябрь 2022) (12)" by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

Матвиенко рассказала, что в свою бытность губернатором Санкт-Петербурга городские власти ставили на очередь каждую семью, в которой появлялся третий ребёнок, а бесплатным жильём многодетная семья обеспечивалась самое большее в течение года.

"Нужно строить и давать квартиру. Государство должно улучшать условия семьям с детьми", — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда уверена, что такое решение государства может подстегнуть рождаемость в РФ и улучшить демографическую ситуацию в стране.

"Если семья будет знать, что государство даст ей квартиру, это будет, может быть, определяющим фактором", — добавила Матвиенко.

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