Российским семьям, в которых рождается третий ребёнок, нужно давать квартиру или закрывать им ипотеку. Такую идею озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: "Новостройка по реновации в 1-м Пехотном переулке, д. 2 (сентябрь 2022) (12)" by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.