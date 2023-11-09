Российским семьям, в которых рождается третий ребёнок, нужно давать квартиру или закрывать им ипотеку. Такую идею озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко рассказала, что в свою бытность губернатором Санкт-Петербурга городские власти ставили на очередь каждую семью, в которой появлялся третий ребёнок, а бесплатным жильём многодетная семья обеспечивалась самое большее в течение года.
"Нужно строить и давать квартиру. Государство должно улучшать условия семьям с детьми", — сказала Матвиенко.
Спикер Совфеда уверена, что такое решение государства может подстегнуть рождаемость в РФ и улучшить демографическую ситуацию в стране.
"Если семья будет знать, что государство даст ей квартиру, это будет, может быть, определяющим фактором", — добавила Матвиенко.
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