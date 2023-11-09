Ребенок спрятался от Владимира Путина под одеяло, за что его хотели лишить телефона

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Вчера, 9 ноября, Президент России Владимир Путин посетил самый технологически продвинутый Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Во время своего визита ему удалось поговорить с врачами и обсудить дальнейшие перспективы развития. Президенту провели экскурсию и рассказали о слаженности внутренней работы, показали лабораторию, операционные и палаты.

Фото: kremlin.ru

Зайдя в одну из палат, делегация столкнулась с необычной ситуацией. Юный пациент спрятался от посетителей под одеяло и настойчиво не хотел вылезать.

Мама больного ребенка за это пригрозила лишить его доступа к телефону.

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Путин открыл детский гематологический центр