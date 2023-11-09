Вчера, 9 ноября, Президент России Владимир Путин посетил самый технологически продвинутый Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Во время своего визита ему удалось поговорить с врачами и обсудить дальнейшие перспективы развития. Президенту провели экскурсию и рассказали о слаженности внутренней работы, показали лабораторию, операционные и палаты.
Зайдя в одну из палат, делегация столкнулась с необычной ситуацией. Юный пациент спрятался от посетителей под одеяло и настойчиво не хотел вылезать.
Мама больного ребенка за это пригрозила лишить его доступа к телефону.
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