Катя Гордон отчитала Семёна Слепакова* и Noize MC** за поддержку Израиля: вы же против войны

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Юрист Екатерина Гордон написала гневный пост, в котором укоряет Семёна Слепакова* и рэпера Noize MC** за то, что им жалко детей Украины, но не жалко детей Палестины.

Фото: ВК-аккаунт Екатерины Гордон

Гордон призналась, что ей было жалко в начале СВО, что Россию покидают талантливые люди.

"Мне казалось: наверно, они лучше нас, раз говорят открыто и много о жертвах среди мирного населения", — написала Екатерина в запрещённой социальной сети.

Гордон призналась разочаровалась в выступающих против СВО артистах.

Она отметила, что МУС осудил президента России за то, что он вывозил детей из горячих точек, хотя, по её мнению, здесь могли быть допущены ошибки.

Гордон упрекнула Израиль и США в том, что они не эвакуируют мирных жителей из сектора Газа.

"Нойз и Слепаков поддерживают военную операцию Израиля, распевая песенки. Нойз, что ж ты за дешевка?! Ты же против войны?!" — отчитала эмигрировавших артистов Гордон.

Она отметила, что больше не переживает из-за их отъезда.

"Когда одних детей жалко, а других нет — это нацизм", — выразила своё мнение Екатерина.

Ранее Семён Слепаков спел переделанную песню певца Shaman в благотворительном марафоне, направленном на поддержку израильтян, пострадавших от нападения ХАМАС.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** признан Минюстом РФ иностранным агентом

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