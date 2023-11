Your browser does not support the audio element.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в стране якобы не существует русского национального меньшинства. Об этом 9 ноября сообщает издание "Европейская правда"

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.