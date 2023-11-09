Украинские власти отрицают существование русского национального меньшинства в стране

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Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в стране якобы не существует русского национального меньшинства. Об этом 9 ноября сообщает издание "Европейская правда"

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

"На Украине нет русского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть которых разговаривают на русском языке", - сказала Стефанишина.

Кроме того, она заверила, что Брюссель разделяет эту точку зрения. Ранее европейский чиновник на условиях анонимности сообщил СМИ, что Еврокомиссия при оценке готовности Украины к выступлению в Евросоюз не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком в стране.

После 2014 года на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе и с языком. В 2019 году Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане Украины должны использовать украинский во всех сферах жизни.

После начала СВО с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине только ухудшилась.

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