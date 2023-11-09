Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РФ построит в Казахстане три ТЭЦ
Поставщики чая предупреждают о грядущем повышении цен на напиток
"Свет и тьма в каждом": в театре "Модерн" пройдут премьерные показы спектакля Юрия Грымова "Иуда?"
Зеленский рассказал о перспективах отношений с Россией: "Всё общее сгорело вместе с нашими домами"
Сексолог перечислила продукты, которые повышают либидо у мужчин
Госдума отложила на год вопрос о компенсации вкладов Союза ССР в Сбербанке
Сквер имени Жириновского появится в Чебоксарах
В Британии рассказали о недовольстве Зеленским в ВСУ
Песков раскрыл, сколько США тратят на обслуживание своего госдолга

Украинские власти отрицают существование русского национального меньшинства в стране

1:26
Общество

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в стране якобы не существует русского национального меньшинства. Об этом 9 ноября сообщает издание "Европейская правда"

Украинские власти отрицают существование русского национального меньшинства в стране
Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

"На Украине нет русского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть которых разговаривают на русском языке", - сказала Стефанишина.

Кроме того, она заверила, что Брюссель разделяет эту точку зрения. Ранее европейский чиновник на условиях анонимности сообщил СМИ, что Еврокомиссия при оценке готовности Украины к выступлению в Евросоюз не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком в стране.

После 2014 года на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе и с языком. В 2019 году Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане Украины должны использовать украинский во всех сферах жизни.

После начала СВО с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине только ухудшилась.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Младшая дочь Заворотнюк выступила на большой сцене: невероятное сходство с мамой

Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.

Младшая дочь Заворотнюк впервые выступила на большой сцене и показала сходство с мамой
Молодожёнов из Екатеринбурга отказались заселять в отель в первую брачную ночь
Молодожёнов из Екатеринбурга выгнали из отеля в их первую брачную ночь со скандалом
Россия уничтожила "крысу" , зашедшую в порт Одессы
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Руководство СВО имеет большие планы на Одессу Любовь Степушова Борис Бурков: мириться надо Киеву, ЕС и США - РФ нужно побеждать Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
"Это не секрет полишинеля": друг Пугачёвой подтвердил её визит в студию в Твери
"Это не секрет полишинеля": друг Пугачёвой подтвердил её визит в студию в Твери
Последние материалы
Поставщики чая предупреждают о грядущем повышении цен на напиток
"Свет и тьма в каждом": в театре "Модерн" пройдут премьерные показы спектакля Юрия Грымова "Иуда?"
Зеленский рассказал о перспективах отношений с Россией: "Всё общее сгорело вместе с нашими домами"
Сексолог перечислила продукты, которые повышают либидо у мужчин
Госдума отложила на год вопрос о компенсации вкладов Союза ССР в Сбербанке
Украинские власти отрицают существование русского национального меньшинства в стране
Сквер имени Жириновского появится в Чебоксарах
В Британии рассказали о недовольстве Зеленским в ВСУ
Песков раскрыл, сколько США тратят на обслуживание своего госдолга
Шольц объявил, что антисемитские настроения недопустимы в Германии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников