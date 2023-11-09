Прогресс: Украина переходит на дрова

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Граждан Украины обеспечат дровами, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина

Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0

Кабинет министров Украины запускает экспериментальный проект по дополнительному обеспечению граждан дровами. Предельный размер субсидии на приобретение твердого бытового топлива вырастет более чем вдвое до 16,2 тыс. гривен в год для одной семьи.

Нововведение будет относиться к тем домохозяйствам, где печное отопление. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил, что сейчас субсидии в Украине получают 1,3 миллиона семей. В октябре средний показатель льгот составил 760 гривен, в год – около 7 тыс.

В конце октября 2023 года стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" после окончания срока действия контракта 31 декабря 2024 года прекращает транзит российского газа.

Однако отказ от продления контракта обернется прекращением поставок газа в некоторые страны Евросоюза, в частности Венгрию и Словакию. Сами страны ЕС готовы полностью отказаться от газа к 2027 году, поэтому не настаивают на продолжении украинского транзита.

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