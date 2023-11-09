В России цены на новостройки достигли максимума с прошлой весны

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Цена на жилье в новых домах в России составила 142,7 тысячи рублей — это на 4,7% выше показателя прошлого года. Цена на вторичное жилье увеличилась на 8,1%. Рост за месяц составил 2,2% для новостроек. Согласно данным "СберИндекса" и "ДомКлик", рост цен на новостройки вернулся к уровню, которых не было на рынке недвижимости после весны 2022 года.

Фото: bishelp.ru

На первичном рынке уже три месяца наблюдается более сильный рост, чем на вторичном. Цены на новостройки увеличились за месяц в 70 регионах, в 56 из них был обновлен исторический максимум. Из регионов с наибольшими объемами строительства сильнее всего выросли цены в Московской области, до 169,7 тысячи рублей, Краснодарском крае, до 164,6 тысячи рублей и Башкортостане, до 117,7 тысячи рублей (рост м/м во всех трех регионах составил 2,8%).

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