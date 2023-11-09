Россия будет настаивать на расследовании подрыва "Северных потоков" международным сообществом. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Он отметил, что чем дольше Запад молчит о расследованиях теракта на газопроводе, тем более очевидной становится ситуация с намерениями западных стран тянуть время, чтобы заставить международное сообщество забыть эту историю.
"Однако Российская Федерация этого не допустит. Мы приложим все усилия, чтобы Совет [Безопасности ООН] продолжал заниматься этим вопросом и чтобы теракт на "Северных потоках" был расследован должным образом" — сказал российский дипломат.
Он выразил беспокойство в том, что спустя год после подрыва "Северных потоков" виновные не установлены.
Ранее мы сообщали о том, что политолог Межуев рассказал о позиции РФ по диверсиям на "Северных потоках".
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