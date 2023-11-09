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Суд оштрафовал главреда «Медиазоны*» за нарушение закона об иноагентах

1:00
Общество

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, - сказали в инстанции.

Суд оштрафовал главреда «Медиазоны*» за нарушение закона об иноагентах
Фото: nk-tv.com

Протокол составлен по части 4 статьи 19.34 КоАП, которая вводит ответственность за отсутствие маркировки, предупреждающей, что автор сообщения в интернете является иностранным агентом.

В 2022 году Мосгорсуд признал законным включение Смирнова в список физлиц-иноагентов. В суде отклонили апелляционную жалобу главреда «Медиазоны» на решение Минюста 2021 года.

Напомним, ранее Минюст России включил Смирнова - издателя "Медиазоны" Петра Верзилова и два учрежденных ими юридических лица в реестр СМИ - иностранных агентов.

 

* СМИ, выполняющее функции иноагента в России

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

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Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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