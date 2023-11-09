Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, - сказали в инстанции.
Протокол составлен по части 4 статьи 19.34 КоАП, которая вводит ответственность за отсутствие маркировки, предупреждающей, что автор сообщения в интернете является иностранным агентом.
В 2022 году Мосгорсуд признал законным включение Смирнова в список физлиц-иноагентов. В суде отклонили апелляционную жалобу главреда «Медиазоны» на решение Минюста 2021 года.
Напомним, ранее Минюст России включил Смирнова - издателя "Медиазоны" Петра Верзилова и два учрежденных ими юридических лица в реестр СМИ - иностранных агентов.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.