Суд оштрафовал главреда «Медиазоны*» за нарушение закона об иноагентах

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, - сказали в инстанции.

Фото: nk-tv.com

Протокол составлен по части 4 статьи 19.34 КоАП, которая вводит ответственность за отсутствие маркировки, предупреждающей, что автор сообщения в интернете является иностранным агентом.

В 2022 году Мосгорсуд признал законным включение Смирнова в список физлиц-иноагентов. В суде отклонили апелляционную жалобу главреда «Медиазоны» на решение Минюста 2021 года.

Напомним, ранее Минюст России включил Смирнова - издателя "Медиазоны" Петра Верзилова и два учрежденных ими юридических лица в реестр СМИ - иностранных агентов.

* СМИ, выполняющее функции иноагента в России

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

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