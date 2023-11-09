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Прокуратурой обжалован отказ в заочном аресте Толоконниковой*

1:30
Общество

Ранее в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы РИА Новости сообщили, что ходатайство следствия о заочном аресте Толоконниковой* оставлено без удовлетворения. Причина отказа в суде не названа.

Прокуратурой обжалован отказ в заочном аресте Толоконниковой*
Фото: Openverse by allenallen1910 is licensed under CC BY 2.0.

Судя по картотеке судебных дел, Толоконниковой* вменяется часть 1 статьи 148 УК РФ "Публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Когда именно произошло и в чем заключалось преступление, информации нет. Наказание предусматривает до года лишения свободы.

В марте Толоконникова* по этому уголовному делу была объявлена в розыск. При этом, по данным СМИ, она уже несколько лет находилась за границей.

Pussy Riot - скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. Толоконникова уже попадала в СИЗО. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек к двум годам колонии общего режима.

Мосгорсуд позднее изменил одной из них, Екатерине Самуцевич, наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова* и Мария Алехина были освобождены в связи с амнистией к 20-летию Конституции РФ.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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