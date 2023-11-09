Больше половины россиян с оптимизмом смотрят в будущее

1:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Соответствующее исследование проводилось аналитиками финансового маркетплейса "Сравни" и группы компаний BestDoctor. Результаты опроса опубликовал портал "Лента. ру".

Фото: sciencetechniz.com

Согласно результатам исследования, каждый второй опрошенный россиянин говорит о том, что видит своё будущее оптимистично. Так ответили 54% опрошенных респондентов. Однако несмотря на такой высокий показатель, у граждан РФ есть и свои страхи.

Тяжёлая болезнь

Этот страх оказался главным у россиян. Так ответили 48% опрошенных или 1,2 тысю человек.

Падение доходов

Падения уровня своих доходов боятся около 38% граждан нашей страны, принявших участие в опросе.

Потеря работы и несчастный случай с недвижимостью

Остаться без работы боятся 6% опрошенных. Еще 5% респондентов добавили, что их основным страхом являются несчастные случаи с недвижимостью - квартирой или домом.

По словам специалистов, побороть свои страхи можно приятным времяпровождением с теми людьми, которые могут окружить теплом и заботой. Это семья, родственники и друзья.

Позитивный настрой вперемешку с возможными негативными факторами в качестве своего будущего назвали 19% опрошенных. Еще 14% заявили, что допускают, что дальнейшие события в их жизни пойдут по пессимистическому сценарию.

Некоторые исследователи при этом ранее говорили о том, что у женщин появление страхов может быть напрямую связано с приемом противозачаточных.

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