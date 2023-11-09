Глава Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе заявила, что у неё нет никаких контактов с отцом, который проживает на территории Украины.
По словам спортсменки, отец уже давно не выходит с ней на связь.
"Даже не знаю, жив он сейчас или нет", — отметила лыжница в эфире программы "Жизнь и судьба" на "России 1".
Вяльбе добавила, что раньше стремилась чаще общаться с отцом, однако он не шёл на встречу и не проявлял искренность. Как пояснила спортсменка, для отца она была интересна лишь в качестве источника обогащения. Именно поэтому лыжница перестала контактировать с ним.
Ранее Вяльбе раскритиковала легкоатлетку Елену Исинбаеву, покинувшую Россию. По её мнению, спортсменка предала свою родину.
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