Экипаж самолета, который сел в поле, вернулся к полетам

2:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Информация о том, что бортпроводники рейса U-1383 из Сочи в Омск вернулись к работе, была предоставлена авиакомпанией "Уральские авиалинии". Все бортпроводники успешно прошли медицинский осмотр и сдали кардиограмму. Отмечено, что у них не было клинических или соматических проявлений стресса.

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Сами бортпроводники выразили радость по поводу возвращения к работе. Они рассказали, что, хотя провели отпуск приятно, но очень хотели вернуться к работе. Старший бортпроводник Дарья Глушкова поделилась своим опытом, говоря, что она чуть не прыгала от радости, когда ей позвонили руководители службы бортпроводников. Она призналась, что не ожидала такой реакции себя. Однако она подчеркнула, что не испытывала волнения перед первым рейсом после перерыва.

Что касается судьбы пилотов, пока нет никакой информации. Пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии" заявила, что не может комментировать вопрос о пилотах. В предыдущем расследовании инцидента с посадкой самолета в поле было установлено, что пилоты допустили ряд ошибок, включая неверный расчет топлива, неучтенное положение шасси и створок после отказа гидросистемы, а также недостаточное внимание к расходу топлива, сообщает newizv.ru.

Однако командир экипажа объяснил, что решение лететь на запасной аэродром было связано с более длинной взлетно-посадочной полосой, что делало посадку более безопасной. В результате инцидента самолет был успешно посажен в поле с минимальными запасами топлива.

Эксперт в области авиации, Александр Гарнаев, отметил, что несмотря на ошибки пилотов во время полета, посадка самолета была выполнена безупречно и может стать образцом для пилотов вне аэродромных посадок. В авиакомпании обещают исправить ситуацию, предостерегая пилотов о рассчете расхода топлива в зависимости от состояния системы самолета и разъясняя, когда оправдано лететь на запасной аэродром.

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