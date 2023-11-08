Эксперты назвали районы Петербурга, где сильнее всего изменились цены на "вторичное" жилье

2:25 Your browser does not support the audio element. Общество

С начала текущего года самым значительным ростом цен на жилье в Санкт-Петербурге обладают квартиры в готовых домах Васильевского острова и Курортного района, преимущественно благодаря Сестрорецку. В то время как цены в Колпинском и Красногвардейском районах заметно снизились. Однако фактические цены, с которыми совершаются сделки, значительно ниже, и продавцы предоставляют скидки.

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Васильевский остров имеет значительное предложение на первичном рынке, но часть покупателей отталкивает его местоположение на намыве, где транспортная доступность и инфраструктура оставляют желать лучшего.

Курортный район также испытывает рост цен, особенно в Сестрорецке, который пользуется высоким спросом. Однако доступны даже квартиры в деревянных домах с печным отоплением за 5 миллионов рублей.

Цены в Кронштадте выросли на 5%, и здесь отсутствуют новостройки, что приводит к более высоким ценам на готовое жилье.

Калининский район выделяется среди всех районов города, так как цены на строящееся жилье значительно выше, чем на готовое. Разрыв составляет 40%.

Некоторое повышение цен объясняется увеличением ипотечных ставок, что побуждает покупателей совершать сделки по старым условиям. Однако дисконты от продавцов также увеличиваются, и скидки в 10% становятся обычными.

Кировский, Приморский и Пушкинский районы не показали значительных изменений в ценах с начала года, в то время как Невский, Красносельский, Центральный, Адмиралтейский, Выборгский и Петроградский районы испытали незначительное снижение цен в пределах 2,5%, сообщает Restate.ru.

Центральный район остается самым дорогим в городе, но цены, кажется, приблизились к потолку.

Красногвардейский район заметно подешевел из-за большого предложения на первичном рынке, но цены на новостройки выросли, создав разрыв в ценах.

Колпинский район показал самое значительное падение цен с начала года.

В Ленинградской области, прилегающей к Санкт-Петербургу, цены на вторичном рынке остались стабильными, с небольшим подъемом в Гатчине, которая недавно стала столицей региона.

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