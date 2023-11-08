РБК: Самый безопасный и полезный кофе — эспрессо

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Для большинства здоровых людей употребление кофе является безопасным и даже полезным, при условии умеренности. РБК Life сообщает, что для сохранения организма в норме важно не потреблять более 300 миллиграммов кофеина в день. Порции кофе с содержанием более 740 миллиграммов могут привести к потере кальция и магния, что может способствовать развитию остеопороза.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Эксперты рекомендуют не смешивать кофе с молоком, а употреблять их по отдельности, чтобы получить максимальную пользу. С этой точки зрения, самым безопасным кофейным напитком считается эспрессо, несмотря на его высокое содержание кофеина. В средней порции эспрессо содержится около 63 миллиграммов кофеина. С другой стороны, американо, хоть и менее насыщен вкусом по сравнению с эспрессо, тоже считается одним из самых крепких видов кофейных напитков.

Для тех, кто стремится к снижению веса, стоит ограничивать потребление капучино и латте, так как добавленное молоко увеличивает количество калорий в напитках. Кроме того, молоко может нейтрализовать полезные антиоксиданты, содержащиеся в кофе, и делать молочный белок менее усваиваемым.

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Топ ошибок при приготовлении эспрессо.