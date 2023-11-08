Адвокат предложил разрешать электросамокаты только по паспорту

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Использование электросамокатов должно быть запрещено для несовершеннолетних, так как по своим техническим характеристикам и скоростным показателям они не уступают мотоциклам, для управления которыми требуется наличие водительского удостоверения. Вместе с тем, электросамокаты должны быть обязательно зарегистрированы, и их водители должны обладать знанием Правил Дорожного Движения и навыками вождения, а также иметь соответствующие права для управления этим видом транспорта. Это мнение высказал адвокат Александр Карабанов, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Ранее заместитель начальника ГИБДД Москвы призвал к немедленному введению запрета на использование средств индивидуальной мобильности, таких как кикшеринговые электросамокаты, детьми и подростками. Адвокат Карабанов поддержал это предложение, подчеркнув, что для управления такими средствами требуются аналогичные навыки вождения и знание Правил Дорожного Движения, как и для обычных транспортных средств.

"Именно с 18 лет человек становится способным адекватно ориентироваться в окружающей обстановке., Существующее законодательство определено сознательно, устанавливая возраст 18 лет для получения водительских прав, а, следовательно, для получения статуса участника дорожного движения, что подразумевает управление транспортными средствами повышенной опасности", — пояснил собеседник издания. "Именно с 18 лет психика человека готова в полной мере адекватно ориентироваться в окружающей среде и проявлять оперативную способность к принятию решений, требующих специфического опыта и навыков, а также к осознанию своих действий и к ответственности в случае возникновения общественной опасности", — сказал он.

Кроме того, для уменьшения количества ДТП, связанных с электросамокатами, необходимо усовершенствовать программное обеспечение самих устройств и принять ряд дополнительных мер, добавил Карабанов. Он отметил, что этот вопрос уже давно поднимался.

"Эти меры значительно повысят профессионализм водителей электросамокатов и снизят число нарушений Правил Дорожного Движения", — подчеркнул адвокат.

Таким образом, каждый электросамокат должен быть зарегистрирован в МРЭО ГИБДД как транспортное средство. А водители средств индивидуальной мобильности должны пройти полную идентификацию, предоставив паспортные данные, а также пройти обучение правилам Правил Дорожного Движения и приобрести необходимые навыки вождения, чтобы иметь право управлять такими транспортными средствами, как квадроциклы, снегоходы и так далее.

"Именно такие меры существенно повысят уровень профессионализма водителей электросамокатов, уменьшат количество нарушений Правил Дорожного Движения и обеспечат компенсацию материальных убытков и привлечение виновных к ответственности в случае возникновения общественной опасности", — заключил адвокат.

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