В Москве силовики забрали в отдел воспитанников детского сада из-за жалобы жительницы многоэтажки

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве жительница многоэтажки пожаловалась в полицию на частный детский сад. Полицейские приехали на вызов и забрали детсадовцев в отдел.

Фото: Нейросеть Шедеврум

54-летняя женщина рассказала представителям правоохранительных органов, что страдает от шумных детей. Она объяснила, что разрешение соседей на открытие детского сада никто не спрашивал.

Силовики попросили у воспитателей предъявить документы, а после увезли 6 детей, младшему из которых — меньше двух лет, в полицейском автомобиле, именуемом в народе "бобиком".

Детей из отдела полиции быстро забрали родители. Представители правоохранительных органов обвинили администрацию дошкольного учреждения в отсутствии необходимой документации.

Ранее сообщалось, что работникам детских садов в Саратовской области предписали отдавать однодневный заработок на нужды СВО.

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