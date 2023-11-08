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В Москве силовики забрали в отдел воспитанников детского сада из-за жалобы жительницы многоэтажки

0:57
Общество

В Москве жительница многоэтажки пожаловалась в полицию на частный детский сад. Полицейские приехали на вызов и забрали детсадовцев в отдел.

В Москве силовики забрали в отдел воспитанников детского сада из-за жалобы жительницы многоэтажки
Фото: Нейросеть Шедеврум

54-летняя женщина рассказала представителям правоохранительных органов, что страдает от шумных детей. Она объяснила, что разрешение соседей на открытие детского сада никто не спрашивал.

Силовики попросили у воспитателей предъявить документы, а после увезли 6 детей, младшему из которых — меньше двух лет, в полицейском автомобиле, именуемом в народе "бобиком".

Детей из отдела полиции быстро забрали родители. Представители правоохранительных органов обвинили администрацию дошкольного учреждения в отсутствии необходимой документации.

Ранее сообщалось, что работникам детских садов в Саратовской области предписали отдавать однодневный заработок на нужды СВО.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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