В СПЧ призвали тестировать у психиатра заключённых перед отправкой на СВО: можем не уследить

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Член СПЧ Ева Меркачёва предупредила, что мы можем не уследить за заключёнными, получившими помилование перед отправкой на спецоперцию на Украине.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Меркачёва считает, что при отсутсвии чёткой стратегии в вопросе надзора за помилованными заключёнными могут происходить трагедиии. Она отметила, что следует уделить особое внимание заключённым, которых осудили за преступления, совершённые с особой жестокостью.

Она привела в пример случаи, когда участники СВО из числа заключённых совершали тяжкие преступления. Член СПЧ призвала тестировать людей с тюремным опытом по тяжким статьям у психиатров.

"Потому что явно у них и до этого было не всё в порядке, а тут ещё военная травма наложилась. И прописать, кто этим контролем будет заниматься, потому что если это будет просто полиция, а надзор будет административный, то, я думаю, мы просто не уследим", — цитирует слова Меркачёвой издание "Подъём".

Меркачёва объяснила, что семья жертвы может ходатайствовать об отмене помилования преступника.

Ранее сообщалось, что правительство ввело специальную систему воинского учета для заключённых.

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