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В Роспотребнадзоре назвали шесть причин тяги к сладкому

1:33
Общество

Некоторые россияне ограничивают потребление сладких продуктов в своей диете, в то время как другие, напротив, с радостью наслаждаются чашкой чая с конфетами и печеньем, чтобы поднять себе настроение в осеннюю погоду.

В Роспотребнадзоре назвали шесть причин тяги к сладкому
Фото: "Манный десерт для ребенка" by ponafotkas is licensed under CC BY-SA 2.0. is licensed under CC BY-SA 2.0 license:

Эксперты из Роспотребнадзора выделили шесть основных мотивов, почему организм просит сладкого.

Один из таких мотивов — это психологическая награда за достижения в различных сферах жизни.

Также организм нуждается в сладостях после физических нагрузок, так как они обеспечивают быстрый прилив энергии благодаря углеводам.

Третьей причиной является напряженная мозговая деятельность. Для более эффективной и быстрой работы мозг требует поступления глюкозы.

Четвертая причина заключается в том, что организм может испытывать стресс из-за жестких ограничений в питании, таких как диеты, и поэтому желание сладкого становится компенсаторным механизмом. Некоторые люди даже используют сладости вместо сигарет в стрессовых ситуациях, и в этом случае организм также начинает требовать "дозу", но уже не никотина, а сладкого.

Шестой мотив для употребления сахара — это необходимость в спасении жизни, особенно в случаях, когда человек болен сахарным диабетом.

Специалисты часто соглашаются в том, что полное исключение сахара из рациона не всегда целесообразно. При умеренном потреблении он не оказывает вредного воздействия на диету или фигуру.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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