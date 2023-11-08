Некоторые россияне ограничивают потребление сладких продуктов в своей диете, в то время как другие, напротив, с радостью наслаждаются чашкой чая с конфетами и печеньем, чтобы поднять себе настроение в осеннюю погоду.
Эксперты из Роспотребнадзора выделили шесть основных мотивов, почему организм просит сладкого.
Один из таких мотивов — это психологическая награда за достижения в различных сферах жизни.
Также организм нуждается в сладостях после физических нагрузок, так как они обеспечивают быстрый прилив энергии благодаря углеводам.
Третьей причиной является напряженная мозговая деятельность. Для более эффективной и быстрой работы мозг требует поступления глюкозы.
Четвертая причина заключается в том, что организм может испытывать стресс из-за жестких ограничений в питании, таких как диеты, и поэтому желание сладкого становится компенсаторным механизмом. Некоторые люди даже используют сладости вместо сигарет в стрессовых ситуациях, и в этом случае организм также начинает требовать "дозу", но уже не никотина, а сладкого.
Шестой мотив для употребления сахара — это необходимость в спасении жизни, особенно в случаях, когда человек болен сахарным диабетом.
Специалисты часто соглашаются в том, что полное исключение сахара из рациона не всегда целесообразно. При умеренном потреблении он не оказывает вредного воздействия на диету или фигуру.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.