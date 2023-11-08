Валентина Матвиенко заявила, что у Роспотребнадзора несовременное название и его надо поменять.
Спикер Совфеда Матвиенко обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Она отметила, что даже сенаторам сложно произнести слово Роспотребнадзор.
"Какое-то совковое немножко уже название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче", — выразила своё мнение председатель Совета Федерации.
Ранее Валентина Матвиенко призвала принять закон о всеобщем счастье.
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