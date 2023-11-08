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Минцифры создаст государственную фабрику больших данных

0:56
Общество

Минцифры России будет заниматься созданием государственной фабрики больших данных на базе технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил на форуме Finopolis министр цифрового развития России Максут Шадаев.

Минцифры создаст государственную фабрику больших данных
Фото: PUBLISHED BY Amanda Hansen https://www.wibestbroker.com/shares-up-buoyed-by-stellar-corporate-earnings-results/?amp

Фабрика больших данных будет накапливать и формировать датасеты на основе данных, которые уже есть у государства, а также на основе данных, которое государство будет собирать у бизнеса.

"В этом смысле это тоже будет большая регуляторная поправка. И в этом государственном Data Lake будут формироваться Data Set и будут предоставляться разработчикам технологий, чтобы они могли тренировать свои нейросети для дальнейшего предоставления сервисов на конкурентной основе", — сказал Шадаев.

Шадаев также отметил, что сейчас главный интерес министерства — переход от стратегии к практическому применению.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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