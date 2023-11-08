Минцифры создаст государственную фабрику больших данных

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Минцифры России будет заниматься созданием государственной фабрики больших данных на базе технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил на форуме Finopolis министр цифрового развития России Максут Шадаев.

Фото: PUBLISHED BY Amanda Hansen https://www.wibestbroker.com/shares-up-buoyed-by-stellar-corporate-earnings-results/?amp

Фабрика больших данных будет накапливать и формировать датасеты на основе данных, которые уже есть у государства, а также на основе данных, которое государство будет собирать у бизнеса.

"В этом смысле это тоже будет большая регуляторная поправка. И в этом государственном Data Lake будут формироваться Data Set и будут предоставляться разработчикам технологий, чтобы они могли тренировать свои нейросети для дальнейшего предоставления сервисов на конкурентной основе", — сказал Шадаев.

Шадаев также отметил, что сейчас главный интерес министерства — переход от стратегии к практическому применению.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.