Страны G7 выдвинули России условия для возвращения замороженных активов: компенсация Украине

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Представители стран G7 объяснили, при каких условиях России вернут замороженные активы за рубежом.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Семёрка" поставила России ультиматум. Страны G7 заявили, что не вернут России её замороженные активы до тех пор, пока Кремль не даст согласие на выплату компенсации Украине. Такое условие было поставлено РФ в коллективном заявлении глав МИД G7 по итогам встречи в Японии.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пригрозил Западу "серьёзными издержками" в случае невозвращения замороженных активов.

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