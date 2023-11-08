Роспотребнадзор: в этом сезоне россиянам не нужно прививаться от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на "правительственном часе" в Совете Федерации сделала заявление о том, что вакцинация от COVID-19 в этом сезоне не требуется в связи с отсутствием значимых рисков вируса в настоящее время.
"Сегодня они, риски, таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне", — сказала Попова.
Также она отметила, что в настоящее время волны заболеваемости гриппом и коронавирусом "конкурируют" друг с другом.
По данным Оперштаба, заболеваемость COVID-19 за неделю с 30 октября по 5 ноября увеличилась на 33,4%.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.