Охлобыстин: Спокойнее всего несчастным евреям будет в России

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Иван Охлобыстин заявил, что Владимир Зеленский продал украинскую землю сионитам.

Фото: ВК-аккаунт Ивана Охлобыстина

Завезда сериала "Интерны" уверен, что украинцы, в конце концов, поймут, что кроме России никому больше не нужны.

"За сим, увы, последуют традиционные для Украины еврейские погромы, хаос, голод и т. д. Как и в Европе, кстати", — высказал своё мнение актёр.

Охлобыстин отметил, что россияне интернационалисты и склонны к самобичеванию.

"Вот ведь парадокс — спокойнее всего несчастным евреям будет в России", — написал артист в своём Telegram-канале.

Ранее глава Дагестана раскритиковал участника беспорядков за поиски еврея в турбине самолёта.

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