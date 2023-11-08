Иван Охлобыстин заявил, что Владимир Зеленский продал украинскую землю сионитам.
Завезда сериала "Интерны" уверен, что украинцы, в конце концов, поймут, что кроме России никому больше не нужны.
"За сим, увы, последуют традиционные для Украины еврейские погромы, хаос, голод и т. д. Как и в Европе, кстати", — высказал своё мнение актёр.
Охлобыстин отметил, что россияне интернационалисты и склонны к самобичеванию.
"Вот ведь парадокс — спокойнее всего несчастным евреям будет в России", — написал артист в своём Telegram-канале.
Ранее глава Дагестана раскритиковал участника беспорядков за поиски еврея в турбине самолёта.
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Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.